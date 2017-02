Graveyard Keeper : le Rune Factory version cimetière

Petit point sur une curiosité totalement barrée comme peut si bien le faire la scène indépendante. Pour résumé,, c'est comme, mais avec un PEGI élevé. Car ici, point de ferme mais un cimetière à gérer, avec un fossoyeur opportuniste qui ne va pas seulement s'attarder sur la bonne tenue des tombes, puisque pouvant utiliser les cadavres pour revendre l'intérieur et se faire un petit pécule, voir carrément réutiliser quelques morceaux pour un stand de bouffe.Et comme, on ne se cantonnera pas à l'espace principal puisqu'il y aura également des donjons pour aller looter du matos, dont des éléments qui serviront à tuer quelques villageois aux alentours afin de voir arriver davantage de matières premières.Le développeur compte sortir son jeu cet été, sur Steam et Xbox One.