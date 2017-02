Stranger of Sword City Revisited : nouveau trailer US

Experience dévoile un nouveau trailer pour, la version « ++ » de son donjon-RPG qui arrivera aujourd'hui même sur le territoire US, uniquement sur PS Vita, et uniquement en dématérialisé.Contrairement au Japon, il n'y aura pas de programme pour que les possesseurs de l'original puissent upgrader leur version à moindre coût (avec au menu deux nouvelles classes, des cinématiques supplémentaires et de nouvelles fonctions de gameplay). Bon prince, NIS America accordera tout de même une réduction jusqu'au 6 mars, permettant de chopper le jeu à 24,99$ au lieu de 29,99$. Et notez qu'il y a toujours cette généreuse version d'essai qui propose huit heures de gameplay avant d'être invité à acheter le jeu et transférer votre progression.Pas de date pour l'Europe.