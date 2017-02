[LEAK] Les jeux PS Plus de mars

Pour le deuxième mois consécutif, Sony voit s'échapper sur la toile sa liste de jeux PS Plus, une fois de plus à cause d'une publicité pour vanter les mérites du service. NeoGaf a pu récupérer la chose, permettant d'apprendre que les deux jeux PS4 à télécharger ce mardi 7 mars serontet la curiosité, qui sera donc gratuit dès la sortie.Il faudra attendre le milieu de semaine pour connaître les jeux PS3 & Vita.