NieR Automata : le comparo PS4 & PS4 Pro

étant disponible au Japon depuis quelques jours (et avec les sous-titres FR pour ceux que ça intéresse), Digital Foundry s'est retroussé les manches pour nous pondre un premier avis sur le comparo PS4 VS PS4 Pro. Voici donc ce qui en ressort dans les grandes lignes.PS4 :- 900p- Présence d'aliasing- Frame-rate très instable : oscille entre 40 et 60FPSPS4 Pro :- 1080p (les cinématiques restent en 900p)- Aliasing grandement atténué- 60FPS majoritairement stableLancement européen prévu pour le 10 mars prochain sur PS4, et l'inconnu demeure pour la version PC.