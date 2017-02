Bulletstorm Remastered : des vidéos et une date

On l'avait un peu oublié mais Gearbox vient nous rappeler le lancement prochain dequi sortira donc le 7 avril sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Un Remaster un poil tardif qui proposera tout de même quelques petits atouts :- Rehausse technique (frame-rate, textures, modélisation…)- Option 4K sur PC et PS4 Pro- Tous les DLC inclus- Nouveau mode Overkill où vous pourrez taper du scoring en campagne avec toutes les armes et compétences dès le départ.- Un skin Duke Nukem (avec le doublage qui va avec), mais uniquement en bonus de précommande.