Switch : Voez, premier jeu non-hybride

On se doutait que cela arriverait un jour mais peut-être pas dès le lancement de la machine. C'est pourtant le cas :est officiellement le premier jeu Nintendo Switch qui ne bénéficiera pas du coté hybride propre à la machine, puisque se jouant exclusivement en mode nomade. Et même sans Joycons puisque tout passera par l'écran tactile (c'est un jeu de rythme, même si le trailer ci-dessous n'a rien d'éloquent).Le développeur se justifie sur son site officiel en indiquant que Nintendo ne donne pas d'obligation sur les configurations et l'on imagine quene sera pas l'unique concerné dans la carrière de la machine, vu son potentiel à accueillir d'autres petits projets du genre issus de l'univers smartphone.Prévu le 3 mars sur l'eShop japonais (pas de date européenne pour l'heure).