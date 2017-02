Warner Bros officialise L'Ombre de la Guerre

Les fans du chevalier noir peuvent aller bouder dans leur coin vu que l'information officielle vient de tomber : le 8 mars ne sera pas consacré à un nouveauchez Warner Bros mais bien à, suite qui s'offrira à ce moment une première présentation de gameplay.En attendant, voici toujours un trailer CG ainsi que la promesse d'un monde beaucoup plus grand où le système Nemesis s'appliquera cette fois sur la totalité du territoire. Le titre sortira le 24 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en notant deux choses :- Options PS4 Pro et Scorpio au programme.- Fonction Play Anywhere sur Xbox/PC