Pour ceux qui traînent encore sur, sachez que six nouveaux personnages viennent de s'ajouter au casting via le nouveau scénario annexe « Liens Fraternels » (proposant ses propres missions jusqu'au 14 mars).- Eldigan (Fire Emblem : Genealogy of the Holy War)- Lachesis (Fire Emblem : Genealogy of the Holy War)- Reinhardt (Fire Emblem : Thracia 776)- Olwen (Fire Emblem : Thracia 776)- Klein (Fire Emblem : The Binding Blade)- Sanaki (Fire Emblem : Radiant Dawn)