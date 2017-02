Disaster Report 4 : même la démo prend son temps

Granzella n'a pas seulement du mal à sortir son: même une simple démo semble faire suer les développeurs. L'équipe était toute fière d'annoncer il y a quelques mois une compatibilité PS VR pour son projet avec la promesse d'une version d'essai pour que chacun en découvre le potentiel. Mais on nous a dit début janvier, puis le 31 janvier, puis février… et maintenant le site officiel ne veut même plus s'embêter en indiquant simplement « après février », ce qui offre donc une fourchette suffisamment large entre le 1er mars et la fin des temps. Au Japon en tout cas.Le titre complet n'a d'ailleurs lui aucune date de sortie pour le moment, malgré son retour dans l'actualité depuis novembre 2015.