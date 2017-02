Farpoint trouve sa date de sortie

Faute de nouvelles informations, on ne pensait pas le voir de si tôt mais finalement,sortira le 16 mai prochain sur PlayStation 4. Tout le monde n'en a pas entendu parler mais il s'agit d'un titre d'importance dans la carrière du PlayStation VR puisque largement mis en avant au gré des salons, et promettant l'une des meilleures expériences VR dans le domaine du FPS.D'ailleurs, on rappelle que la sortie sera accompagnée du « PlayStation VR Aim Controller », un gun où enclencher son PS Move et qui offrira un tracking 1:1 pour renforcer un peu plus l'immersion.En attendant une nouvelle présentation, on vous remet le court trailer E3.