Du gameplay pour Zelda : Breath of the Wild

Plus que sept jours nous séparent du lancement deet voici en attendant une nouvelle fournée de vidéos de gameplay tirées des nouvelles previews US (GameSpot, Polygon et GoNintendo).De quoi se rassasier un peu jusqu'à vendredi prochain, que vous optiez pour la version Switch ou celle sur Wii U.