Switch : Snipperclips pour le lancement japonais

Hier, nous apprenions que l'occident aurait droit à deux jeux supplémentaires pour le lancement de la Nintendo Switch avecet(plus ses deux extensions dont une en exclusivité temporaire).Aujourd'hui, c'est le Japon qui est concerné avec un autre titre eShop pour la sortie de la machine, qu'on attendait normalement pour un peu plus tard : le petit, un puzzle game de Nintendo dont la particularité sera d'utiliser les fonctionnalités gyroscopiques des deux Joycons pour une expérience avant tout dédiée à la coopération entre deux joueurs.En Europe et aux USA, le titre reste prévu pour « mars », sans plus de précisions.Le prix japonais sera de 1.667 yens, soit logiquement 15€ chez nous (ou 20 si on n'a pas de bol).