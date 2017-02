Injustice 2 : nouveau trailer (Histoire & Cyborg)

Encore un nouveau trailer pour le futurafin de présenter rapidement le mode Histoire qui comme souvent avec NetherRealm devrait être de bonne qualité, tout en officialisant un 19ème combattant au casting avec Cyborg.Voici la liste des personnages attendus au lancement (sans compter tout ceux qui seront annoncés d'ici là).- Batman- Superman- Wonder Woman- Supergirl- Harley Quinn- Gorilla Grodd- Flash- Deadshot- Blue Beetle- Atrocitus- Aquaman- Robin- Black Canary- Swamp Thing- Cheetah- Catwoman- Poison Ivy- Cyborg- Darkseid (bonus de précommande)Sortie toujours prévu le 16 mai sur PlayStation 4 et Xbox One