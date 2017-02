Après le gros succès critique de, le développeur Matt Makes tentera un nouveau coup cette année avec, une sorte de rogue-like qui demandera au joueur de gravir une montagne enneigée, représentée plus précisément par plus de 300 étapes aléatoires.Précédemment annoncé sur PC et PlayStation 4, le titre se voit aujourd'hui officialisé sur Switch, pour une sortie prévue dans tous les cas pour 2017.