Mass Effect Andromeda : nouvelle présentation vidéo

Electronic Arts et Bioware lâchent une deuxième vidéo focus suret après les combats, place aux capacités de votre équipe avec ici un résumé des informations :- Le titre proposera des dizaines de compétences, chacune pouvant être upgradée plusieurs fois, pour un total de 300 points à placer au total.- Comme déjà évoqué, faute de classe prédéfinie, chacun pourra répartir ses points comme bon lui semble.- A la place des classes, on aura droit à des profils qui se débloqueront en fonction du placement de vos points de compétences.- Il y a 7 types de profils à débloquer, dont l'Adepte (bonus en biotique) et Explorateur (amélioration globale de toutes vos capacités mais sans spécialisation).- Si plusieurs profils débloqués, rien ne vous empêche de passer de l'un à l'autre librement en fonction.- Chaque personne peut s'équiper de trois compétences, mais vous pouvez changer de style en plein combat. A raison de quatre style mis en favori (avec trois compétences pour chacun), vous aurez alors 12 compétences accessibles durant les joutes.- Chacun de vos coéquipiers aura trois compétences actives, et deux passives.- Concernant le doublage, on notera la présence surprise d'Alexandre Astier dans la VF (s'occupant de August Bradley, un PNJ), tandis que la VO aura droit à Natalie Dormer (Margaery Tyrell de Game of Thrones) pour le Dr. Lexy Perro.Sortie prévue le 23 mars en Europe sur PC, PS4 & One.