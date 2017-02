Dead Rising 4 : une date pour la version Steam

Disponible jusque là uniquement sur Xbox One et le Windows Store PC (700.000 ventes combinées, soit en deçà des objectifs de Capcom),viendra éponger ses pertes le 14 mars sur Steam comme vient de l'annoncer l'éditeur.Histoire de lui donner un minimum de chance, le titre sera temporairement vendu à -20 % si vous passez par la précommande lorsque la page dédiée sera disponible, en rajoutant un bonus de réservation (l'Exo X-Fists).Rappelons enfin que le contrat d'exclusivité « sur console » n'est valable que pour un an, laissant à Capcom la possibilité d'une version PS4 dès la toute fin d'année.