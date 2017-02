TESO Morrowind se présente en vidéo

Zenimax Online Studios nous propose une première présentation concrète pour, la grosse extension teintée de nostalgie pour ceux qui ont connu l'énorme troisième épisode au début des années 2000, et qui se situera ici 700 ans avant la crise de Vvardenfell.Un nouveau scénario d'une trentaine d'heures, une masse de choses annexes à faire, une nouvelle classe (le Gardien accompagné de son gros ours), un donjon spécial pour 12 joueurs et un mode PVP à 12 (trois équipe de quatre), tels sont les arguments de ce nouveau chapitre qui arrivera le 6 juin, en extension payante pour ceux qui possèdent déjà le jeu ou directement en version boîte qui réunira tout le contenu sorti depuis.