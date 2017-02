Dragon Ball Heroes UMX : premier trailer

Entredisponible depuis peu en Europe, et le futur portage desur Switch, la licence de Toriyama prendra soin de s'illustrer à nouveau le 27 avril avec le lancement japonais de, dont voici le premier trailer.3300 cartes (et variantes), un mode histoire, une trentaine de défis et un éditeur de mission seront au programme pour ce card-game, un genre qui trouve trop peu écho en occident pour que Bandai Namco daigne en faire la localisation.