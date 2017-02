Dans cette période de fortes sorties,viendra s'immiscer dès ce vendredi dans les bacs européens, sur PlayStation 4, Xbox One, PC et PS Vita (uniquement en dématérialisé dans les deux derniers cas).Le Musô le plus sanglant, à défaut d'être celui qui propose le plus de persos (c'est même l'inverse), et dont voici le trailer de lancement.