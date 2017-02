Persona 5 : la Velvet Room s'illustre en vidéo

Atlus continue de faire patienter les fans de la franchise Persona en nous livrant un énième trailer de cinquième épisode, basé sur la Velvet Room qui comme de coutume sera l'endroit clé pour la fusion de vos démons avec trois options : la fusion à deux, la fusion avancée (trois minimum) et enfin la possibilité de fusionner aléatoirement avec le démon d'un autre joueur en ligne. Ceux qui penseront avoir trouvé le bon pourront se contenter d'opter pour un renforcement de la puissance ou inversement, le transformer en objet si vous considérez que votre ancien allié n'a plus aucune valeur. Cruauté.sortira le 4 avril en Europe (et aux USA), sur PS4 et PS3.