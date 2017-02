Here They Lie : une MAJ PS4 Pro et ''non-VR''

Le studio The Tangentlemen annonce que sonaura droit à une grosse MAJ dès demain, intégrant notamment la possibilité d'y jouer sans casque VR, ce qui on vous prévient nivellera drastiquement vers le bas l'intérêt du titre dont l'unique originalité fut d'avoir été l'un des ambassadeurs du casque de Sony.Plus intéressant pour ceux qui possèdent ce dernier, le titre sera maintenant compatible PS4 Pro pour bénéficier d'un meilleur rendu, notamment au niveau des effets dynamiques et des ombres, tout en atténuant l'aliasing. Les développeurs promettent en outre un suivi amélioré des mouvements de la tête pour réduire les effets de motion-sickness (dramatiques il y a quelques mois), tout en ajoutant des écrans de tutos et une sélection des chapitres.