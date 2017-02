NiOh : le point sur le suivi (MAJ & DLC)

Hop, Koei Tecmo annonce le début du suivi pourqui débutera sa carrière avec de multiples mises à jour gratuites mais également les fameuses extensions payantes.Vous voulez le programme ? Le voici :Fin mars :- MAJ gratuite : nouvelles missions de haute difficulté (10 types de missions, dont du boss-rush).Fin avril :- MAJ gratuite : mode PVP.- Première extension : « Dragon of Tohoku »Avant la fin d'année :- Deuxième extension : « Japan's Best Soldier »- Troisième extension : « Peaceful and Tranquil »La première extension proposera la totale, à savoir de nouvelles missions scénarisées, des niveaux, des yo-kai et gardiens, des PNJ et de nouveaux types d'armes.Le long Live JP qui explique tout ça :