Final Fantasy XV : compte-rendu du patch PS4 Pro + A King's Tale bientôt gratuit pour tous

Uniquement accessible sous forme d'un bonus de précommande chez Amazon, le mini jeusera offert à tous dans le courant du mois de mars comme vient de l'annoncer Square Enix, cela concernant évidemment PlayStation 4 comme sur Xbox One.Un jeu d'action sauce rétro se déroulant plusieurs décennies avant les événements du jeu, qu'on vous laisse découvrir rapidement avec ce trailer :On rajoutera à cela le compte-rendu de Digital Foundry sur le nouveau patch depour la PS4 Pro, qui s'avère incapable d'apporter un 60FPS brut puisqu'on tourne entre 30 et 50FPS si vous y jouez en 1080p, et en version normale. Si vous passez en High ou en 4K, on reste à 30FPS, mais avec de gros soucis de framepacing que le jeu ne rencontrait pourtant pas avant le patch. Décidément.