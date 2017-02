Dragon Ball Fusions : dernier trailer post-lancement

Le jeu a beau avoir été lancé en fin de semaine dernière chez nous, Bandai Namco tient à offrir une dernière vidéo pourafin de mettre en avant tout le principe de fusions qui fera partie des mécaniques centrales de ce RPG sauce tactical.Pour ceux qui n'ont pas encore craqué, on rappelle qu'un patch Day One est au programme, apportant les bonus parus après le launch japonais (quelques tenus et compétences, mais aussi 7 persos dont Black Goku et Bejito SSD).