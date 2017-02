NIS America : toutes les annonces occidentales

NIS America a tenu cette nuit son event annuel pour faire le point sur les localisations occidentales dont il sera en charge cette année, et vous allez voir qu'il y a largement de quoi faire avec onze titres, incluant néanmoins les portages tardifs sur PC via Steam.Voici donc tout ce que l'on doit retenir, avec les trailers qui vont avec, qu'ils soient vieux ou tout neufs.- Déjà disponible chez nous sur PS4 et Vita,sortira sur Steam le 27 avril.- Exclusivité Vita au Japon,sortira en Europe le 9 juin sur la portable de Sony, sur Steam (en dématérialisé dans les deux cas) mais également sur PS4 avec version boîte.- Lancé en juin 2015 sur PS4 et Vita,aura droit à son portage Steam le 27 mars.- Suite du précédent cité,sera lancé sur Steam et PS Vita le 19 mai.arrivera chez nous dans le courant de l'été, sur Steam et PS Vita.est confirmé sur Switch pour le 26 mai. Comme sur PS4, le titre proposera les textes FR et les voix japonaises.- Le petitaura droit à une sortie européenne en été sur 3DS.- NIS America va tenter un lancement occidentale de, également pour cet été, et bénéficiera des textes FR.sortira aussi en été, sur PS4 et Vita (uniquement en dématérialisé pour la deuxième).se précise enfin avec un lancement européen annoncé pour le 29 septembre. On rappelle que contrairement aux précédents, cet épisode sera traduit en français.arrivera en fin d'année sur Steam, PS4 et Vita. Les textes FR seront également au programme.(la version ++) débarquera aux USA le 28 février sur PS Vita (dématérialisé uniquement) au prix de 29,99$. Comme pour l'original, une version gratuite de 8h sera lâchée pour prendre tranquillement le jeu en main. Pas de date pour l'Europe.