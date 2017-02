Mass Effect Andromeda : passage en GOLD + nouvelle présentation vidéo sur les combats

et Bioware s'est dit qu'il était temps d'accélérer la communication à un bon mois de son lancement, nous livrant donc une nouvelle présentation vidéo pour illustrer ici les possibilités en combats.On retiendra en outre que :- Quatre catégories d'armes à feu : pistolet, fusils de chasses, fusils sniper et fusils d'assaut.- Plusieurs armes de mêlée.- Toutes les armes sont compatibles avec toutes les classes.- Toutes les armes sont réparties en trois technologie : Voie Lactée (meilleur impact), Remnant (pas de munitions mais système de chauffe) et Helius (à plasma, plus lente mais avec quelques ajouts comme la détection de chaleur ou la charge).- Trois types de compétences, toujours compatibles avec toutes les classes : Combat (basé sur les armes), Techniques (compétences spéciales de buff/debuff, armes spéciales et possibilité d'utiliser une tourelle) et Biotique (compétences comme la lévitation d'objets, l'explosion de bouclier adverse ou la fameuse Singularité).Sortie prévue pour le 23 mars en Europe.