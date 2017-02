The Surge : une nouvelle présentation vidéo

Focus Home met en ligne une nouvelle présentation vidéo (avec sous-titres FR) pour, le prochain jeu d'action exigeant des créatures de, qui délaissera l'héroic-fantasy pour du futuriste, avec les changements de gameplay qui vont avec puisque multipliant les possibilités de craft grâce aux méchas et autres exosquelettes.Lancement attendu pour le mois de mai sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.