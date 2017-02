[LEAK] Premier Unboxing de la Switch

Nintendo se permettant d'être très silencieux à l'approche du lancement de la Switch (encore deux semaines), c'est donc via un leak venu de NeoGaf que l'on découvre un Unboxing complet de la console, avec même les premiers détails sur le menu qui permettra de reprendre son Mii directement enregistré via un Amiibo.Passé l'installation et le besoin d'une première MAJ pour l'eShop, le joueur dépourvu de micro-SD se retrouvera donc avec 25,9Go de mémoire en stock. Enfin outre la fonction avion (qui demandera d'appuyer trois fois rapidement sur un même bouton pour éviter de l'allumer par mégarde), le dashboard se dévoile en étant pour le moment assez limité faute d'applications multimédia (qui devraient arriver plus tard) : les icônes des jeux, l'eShop, une fonction « actualité », le menu de l'avatar avec plusieurs choix possibles et possibilité de créer 8 comptes par machine, et enfin une galerie pour consulter ses images enregistrées.