Ultra Street Fighter II : vidéo du mode bonus

Via son émission live CapcomTV, l'éditeur a partager de nouvelles séquences vidéos suravec tout d'abord quelques affrontements de circonstance, mais aussi et surtout un premier aperçu du mode « à la première personne » qui, on peut le dire, fout un peu le malaise pour le moment.Le titre n'en étant apparemment qu'à 50 % de son développement, on espère que ce mode en est encore au stade de la pré-alpha car outre l'intérêt en apparence très limité, on a rarement vu une telle latence même à l'époque de la Wiimote ou du premier Kinect.Toujours pas de date pour cette exclusivité Switch, temporaire ou non.