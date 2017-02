Après Tower of Guns, voici Mothergunship

Lancé sur PC il y a trois ans (2015 sur consoles),était une sympathique expérience qui mêlait FPS à l'ancienne et rogue-like, même si son intérêt sur la longueur était assez limité.Le studio décide donc de rempiler avecqui vu le premier trailer et les informations semblent très proche dans ses bases, mais en y ajoutant cette fois du craft pour la création de votre arsenal, mais aussi et surtout un petit détail qui manquait beaucoup à: un mode coopération.Pas de date de sortie pour le moment, mais un lancement assuré sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.