Prey : les 12 premières minutes en vidéo + évocation de la durée de vie

A trois mois de son lancement (et même un peu moins),se montre à nouveau avec une vidéo de gameplay décrivant les 12 premières minutes tirées d'une nouvelle démo plus conséquente. Suffisant pour découvrir sans trop spoilers les premiers instants qui renverront à une pratique bien connue dans le thème SF/fantastique : le coup de la boucle temporelle donnant l'impression de refaire sans cesse la même journée… ou presque.Les premiers retours de la presse US sont d'ailleurs assez élogieux pour ce reboot signé Arkane dont l'ambiance n'est parfois pas sans rappeler, tout en adoptant une progression type MetroidVania (au moins pour ce que montre la démo).Bethesda a fait le choix d'un titre 100 % solo (comme Wolfenstein et Dishonored) mais le lead-designer rassure un minimum en évoquant une durée de vie de 15-20h ainsi qu'une très bonne replay-value autant par le gameplay (compétences, infiltration ou bourrin…) que dans son scénario puisqu'il y aura plusieurs fins.