Injustice 2 : trois de plus au casting

Le casting d'était composé de 15 personnages encore ce matin mais NetherRealm vient gonfler tout cela d'un coup avec un trailer consacré à la gente féminine, pour confirmer en passant trois combattants de plus : Cheetah, Catwoman et Poison Ivy.Voici donc la liste actuelle :- Batman- Superman- Wonder Woman- Supergirl- Harley Quinn- Gorilla Grodd- Flash- Deadshot- Blue Beetle- Atrocitus- Aquaman- Robin- Black Canary- Swamp Thing- Cheetah- Catwoman- Poison Ivy- Darkseid (bonus de précommande)Sortie toujours prévu le 16 mai sur PlayStation 4 et Xbox One