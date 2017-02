Zelda - Breath of the Wild : un trailer pour annoncer DLC & Season Pass

Le plus surprenant, c'est peut-être d'avoir laissé passer la communication sans en craindre l'annonce. Mais la réalité est venue frapper deux semaines avant la sortie :aura non seulement des DLC, mais aussi un Season Pass.20€ le Pass (sur Switch comme sur Wii U évidemment), offrant les choses suivantes.- Apparition de trois coffres sur la carte, l'un contenant un T-Shirt Switch pour Link, les deux autres étant encore à révéler (et apparemment plus « pratique »).- Un donjon spécial défis- Un mode difficile- Une nouvelle fonctionnalité pour la map (?)- Extension scénarisée (et oui…)- Nouveau donjon