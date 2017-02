Hollow Knight : trailer de lancement

Plus de deux ans après sa campagne Kickstarter, le petitcommence à effectuer sa descente avec une date de lancement annoncé pour ce 24 février sur PC via Steam, GOD et Humble.15€ pour ce MetroidVania qui, comme d'autres jeux indépendants avant lui (du genre Yooka-Laylee) a vu sa version Wii U passer à la trappe pour une édition Switch qui attend encore sa date de sortie.