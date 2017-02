[DF] Nouvelle vidéo du ''mode boost'' + analyse du patch PS4 Pro pour Fallout 4

Digital Foundry nous offre un second compte rendu sur différents titres bénéficiant du mode Boost sur PlayStation 4 Pro, parfois pour imposer la stabilité, d'autres fois pour aller au-delà de la limite quand il n'y a aucun lock.Dans tous les cas, le frame-rate s'avère donc généralement meilleur pour tous les titres cités, deen passant paretMode Boost qui on le rappelle est actuellement proposé dans la bêta de la MAJ 4.50, sans que l'on sache encore si ce sera le cas lors de sa sortie officielle (il est possible que l'option n'arrive que plus tard pour tous).On se tourne ensuite versqui a récemment accueilli son patch PS4 Pro, offrant outre la compatibilité 4K (pour du 1440p de base) une distance d'affichage un poil meilleure, de même pour la gestion des effets de lumière.Coté frame-rate, la PS4 Pro fait de base mieux mais, ironie, avec le mode Boost, on s'offre une stabilité un peu plus importante avec l'ancienne version (1.12) que l'actuelle (1.14).