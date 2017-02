NieR Automata : nouveau trailer

En ce week-end bien froid, Square Enix et Platinum Games viennent nous apporter un nouveau trailer pour, que l'on continue d'attendre patiemment pour le 10 mars 2017 en Europe, sachant que les japonais auront la primeur d'y jouer dans 12 petits jours seulement.Si vous n'êtes pas au courant, on rappelle qu'une démo jouable est toujours disponible sur PS4, et que l'on ignore encore quand sortira la version PC.