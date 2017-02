Sniper Elite 4 : trailer de lancement

Fin de la communication surqui avec ce trailer de lancement se permet de rappeler que le titre sera lancé dans les bacs ce 14 février sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Toujours porté sur l'infiltration et les bonnes séquences de snipes, le titre proposera une longue campagne (avec niveaux plus ouverts) aussi bien jouable en solo qu'en coopération à deux, accompagné de plusieurs modes multi sur six cartes.Si le multi sera mis à jour gratuitement (maps & modes), le solo aura droit à trois nouvelles missions en DLC, ainsi que divers packs d'armes & co, le tout regroupé dans un Season Pass à 35€.