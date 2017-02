Mass Effect Andromeda : quelques images & infos Mass Effect Andromeda : quelques images & infos

Quatre images inédites viennent de tomber pour Mass Effect Andromeda, accompagnées d'informations toutes fraîches postées via Reddit et que l'on va vous retranscrire avec soin ci-dessous.



Voici donc :

- Il y a une douzaine de « hubs », à savoir le Nexus, une station spatiale façon Citadelle et quelques villes.

- Pour le moment, il n'y a pas de « menace ultime » type Moissonneurs.

- L'histoire propose un ton plus optimiste et décontractée que le trilogie d'origine (qui en même temps avait pour cadre la menace d'une extinction de toutes les espèces existantes).

- Le fait de ne pas être sous une menace constante permettra de mettre en place des histoires plus légères autour des personnages, pour apprendre à mieux les connaître. Le thème étant la survie et le colonisation, les occasions seront nombreuses pour apprendre à connaître les personnages, que ce soit ceux avec lesquels vous démarrez, ceux qui étaient déjà sur place à votre arrivée, et ceux qui débarqueront ensuite.

- Les quêtes secondaires seront davantage travaillés.

- Missions de fidélité toujours présentes.