The Surge : 22 minutes de gameplay

Focus Home a tenu son petit event annuel pour mettre en avant les représentants de son catalogue à venir cette année, dont, le prochain titre de Deck13 qui à l'instar de, reprendra les codes « Souls » pour tenter une nouvelle sauce.Une nouvelle vidéo de gameplay vous permet ainsi de découvrir quelques aspects du jeu durant la courte démo offerte (30 minutes), l'occasion de découvrir la mise en place de deux nouvelles mécaniques, l'une permettant de cibler des points stratégiques sur certains ennemis pour leur faire plus mal, l'autre étant la fameuse jauge d'énergie, qui accompagnera la santé et l'endurance. Pour faire grimper la jauge, il suffit simplement de cogner l'adversaire sachant que le gain servira à deux choses : soit à exécuter un coup ultime sur votre opposant qui pourra littéralement lui arracher un membre (et augmenter drastiquement votre loot), soit débloquer des chemins secondaires via des terminaux qui pourront également servir de raccourcis, ce qui a toujours une haute utilité dans ce type de jeu où l'on passe son temps à mourir, et à devoir ensuite courir à l'endroit de notre décès pour récupérer le matos perdu.Sortie toujours prévue pour le mois de mai, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.