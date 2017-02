[DF] PS4 Pro : ce que donne le mode Boost sur différents jeux de courses

Digital Foundry a commencé à analyser en détails les bénéfices du mode Boost offert dans la prochaine MAJ de la PlayStation 4, uniquement pour le modèle Pro. Et si les retours des joueurs étaient déjà élogieux, on découvre ici en vidéo le gain concret avec trois jeux de courses.En résumé, un frame-rate en moyenne 30 % meilleur, avec une mention pourqui passe du vague 50FPS sur standard au 60FPS brut sur PS4 Pro avec le mode boost. Pouren revanche, il évite simplement les chutes en se maintenant au plus haut.UP :Notons que selon les retours de NeoGaf, le mode Boost pose quelques problèmes sur de très rares titres (freeze & crash) dontet