Project CARS 2 se dévoile en vidéo

a beau s'échapper au Q1 2018, l'année 2017 restera marqué par quatre gros morceaux dans le marché du jeu de caisses avecmais également, car Bandai Namco le confirme aujourd'hui,qui arrivera en fin d'année, toujours sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Il est encore trop tôt pour parler de compatibilité avec la PS4 Pro et la future Scorpio mais on sait au moins que le PC proposera la VR et une résolution jusqu'à 12K pour ceux qui ont du pognon, sachant que cette dernière version sera également jouable à 32 joueurs en ligne, contre 16 pour les consoles de Sony et Microsoft.Hormis cela, on nous évoque 170 bolides, une soixantaine de circuits, l'arrivée de la technologie LiveTrack 3.0 pour la gestion des surfaces, la gestion météo maintenue (avec désormais la neige), du championnat online, et l'ajout des classes IndiCar et Rallycross.