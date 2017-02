Nouvelle vidéo pour Dark Souls III : The Ringed City

Bandai Namco nous propose une nouvelle vidéo de, deuxième et dernière extension qui servira de point final à la série (sauf changement de plan), vendu au prix de 14,99€ dès le 28 mars, et évidemment intégré au Season Pass qui lui coûte 24,99€ (soit 5€ d'économie pour le doublet).Les plus patients attendront la fin avril, qui verra le lancement de l'édition GOTY réunissant la totale, et ce sur les trois supports (PC/PS4/One).