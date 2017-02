Rock Band VR trouve sa date de sortie

Harmonix vient de lâcher sa date : annoncé fin 2015 lors des Game Awards,arrivera donc ce 23 mars sur PC en exclusivité pour le casque Oculus Rift.Pas de prix annoncé pour l'heure mais on sait que cette édition proposera 50 morceaux, des DLC (forcément) et une compatibilité avec les guitares Xbox One et PlayStation 4. Guitare qui sera le seul accessoire dédié, vu que le titre n'est pas compatible avec micro et batterie.