Fire Emblem Heroes : les premiers chiffres

Six jours après avoir lancé sonen format iOS & Android, Nintendo se félicite déjà des premiers retours financiers avec 2,9 millions de dollars le premier jour (mondialement), ce qui reste moins que les 8,4 millions dedans le même temps mais la licence n'a pas la même stature, et mise sur un succès au fil du temps grâce à son coté F2P & micro-paiements.D'ailleurs, le PDG de Nintendo a affirmé lors d'une interview au Times que les revenus dépassaient les 5 millions en quatre jours, uniquement en comptabilisant le marché US.Et contrairement au plombier,aura lui droit à un suivi plus important via les cartes spéciales, les nouvelles quêtes scénarisées à rythme périodique, et éventuellement de nouveaux personnages et modes de jeu.