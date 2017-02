Rime : nouvelle vidéo de gameplay

Revenu concrètement dans l'actualité depuis un mois,revient avec une nouvelle vidéo de gameplay fournie par Game Informer, pour cinq minutes à picorer afin de se faire un petit avis sur cet univers que l'on découvrira plus en détails en mai prochain.Le lancement concernera le PC, la PlayStation 4, la Xbox One et la Nintendo Switch (pas de prix annoncé pour le moment).