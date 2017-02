Yooka Laylee se rend au casino (vidéo)

IGN a pu poser la main sur une nouvelle démo de, illustrant en détails et pendant plusieurs minutes le niveau du casino. Le titre, désormais GOLD, reste prévu pour le 11 avril prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis dès que possible sur Switch.On rappelle d'ailleurs que si vous avez backé à l'époque la version Wii U, annulée depuis, vous pourrez échanger votre demande contre une des autres éditions (dont Switch) ou valider un remboursement.