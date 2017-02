PS4 Pro : de meilleures ventes que la Slim + premiers effets du nouveau mode Boost

Sony ne dévoilant pas le détails des ventes de PS4, il faut passer par d'autres réseaux comme les sources de NPD, permettant notamment de savoir qu'en décembre dernier (aux USA) que sur 1,5 million de PS4 vendues, 238.000 étaient des modèles Pro.Succès ? Clairement oui pour Kenichiro Yoshida, le directeur financier de Sony Interactive Entertainment qui a révélé lors d'une réunion faite aux investisseurs que non seulement les ventes de Pro étaient actuellement dans les objectifs du groupe, mais qu'elles étaient supérieures à celle de la PS4 Slim.Une PlayStation 4 Pro qui pourtant ne bénéficie pas d'une grande communication de la part de Sony, n'ayant jamais le droit à un beau bundle même si le hype semble actuellement passer la seconde avec la mise à jour 4.50 (actuellement en bêta) qui offre le fameux mode « Boost », permettant d'optimiser automatiquement les performances de certains titres même quand ils n'ont pas été conçu pour.Alors bien sûr, il n'y a pas de miracle sur le rendu brut et votre jeu en 30FPS ne va pas soudainement passer en 60 mais les retours sont déjà élogieux de la part de la communauté ayant accès à la bêta, indiquant un frame-rate plus stable sur de nombreux jeux qui rencontraient jusque là des problèmes, même si cela reste au cas par cas, et qu'il faudra probablement attendre des retours détaillés de Digital Foundry pour faire le point.Voici en tout cas quelques vidéos de titres qui auraient donc droit à un frame-rate de meilleure qualité, sachant que vous en trouverez bien plus sur Youtube vu que chacun s'attelle à vérifier toute sa ludothèque avec cette nouvelle option.