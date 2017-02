Fallout Shelter également sur Xbox One

Succès notable pour Bethesda sur smartphone (avant d'être porté plus tard sur PC), le petit jeu de gestionira également faire un tour sur Xbox One et le Windows Store dès ce 7 février, avec son option cross-save. Inutile de réclamer du cross-buy puisque de toute façon, le jeu gardera sa composante F2P.Le titre aura évidemment droit à son système de succès tout en intégrant la totalité des mises à jour parues entre temps : système de craft, animaux, nouveaux éléments, nouvelles salles, bestiaire rehaussé, persos de Fallout 4...