LEGO Worlds : un nouveau trailer

Warner Bros lâche un petit trailer pour rappeler la sortie prochaine de, son adaptation sauce Minecraft qui arrivera donc le 8 mars 2017 sur PlayStation 4 et Xbox One, soit un an après l'Early Acces sur PC.Au programme : tout un tas d'environnements, des véhicules, un mode solo avec quêtes scénarisés et du multi pour aller visiter le monde de ses potes ou inversement.