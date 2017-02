For Honor : du contenu pour toute l'année

Comme plusieurs autres gros titres d'Ubisoft avant lui,tentera d'assurer un long maintien après son lancement le 14 février grâce à une période de suivi (au moins jusqu'en fin d'année), à raison d'un pack par trimestre (3 en tout donc), chacun contenant deux nouveaux personnages, deux cartes supplémentaires ainsi que de l'équipement et autres bonus.A l'instar de, une partie sera accessible gratuitement pour ne pas trop diviser la communauté. Ainsi, les modes de jeu et les nouvelles cartes seront distribués à tous, mais les six personnages seront payants, soit à l'unité, soit via le Season pass (qui vous permettra de les récupérer une semaine avant les autres).Une bêta ouverte (davantage là pour tester les serveurs) sera accessible du 9 au 12 février, donc juste avant la sortie.